Медики в Улан-Удэ провели тренировку при ЧС с массовым количеством пострадавших

В мероприятии участвовали студенты



11 апреля на станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ прошла объектовая тренировка на тему: «Наращивание сил и средств при ЧС с массовым количеством пострадавших».



Во время тренировки отработали вопросы формирования дополнительных бригад путём разукомплектования имеющихся бригад, формирование дополнительных бригад из сотрудников находящихся на междусменном отдыхе.



Также были отработаны вопросы взаимодействия с медицинским колледжем по привлечению студентов отделения лечебное дело для помощи работы бригадам Станции скорой медицинской помощи.



Поставленные цели во время тренировки достигнуты, отметили в ГБУЗ «ССМП» Улан-Удэ.

