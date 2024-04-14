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Покусанной алабаем жительнице Улан-Удэ выплатят 40 тысяч

Покусанной алабаем жительнице Улан-Удэ выплатят 40 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Собака цапнула женщину за бедро

Жительница Улан-Удэ отсудила 40 тысяч рублей с владельца алабая, который её покусал.

Нападение произошло 24 февраля 2023 года. Собака укусила в левое бедро. В течение месяца горожанка хромала. С тех пор она испытывает дискомфорт в области бедра, моральные страдания, бессонницу, постоянный страх, панические атаки. Она неоднократно обращалась в медицинские учреждения, но лечение не даёт положительного результата.

Женщина подала на хозяйку собаки иск о возмещения морального и физического вреда 50 000 рублей.

В суде представитель ответчика пояснил, что горожанка неверно поняла намерения пса. По словам представителя, полуторагодовалый алабай хотел, чтоб его погладили, а женщина испугалась, начала кричать и отбиваться сумками.

«После удара сумкой по голове собака, защищаясь, вынуждена была дать отпор. Некорректные действия истца спровоцировали ответные действия со стороны собаки. После инцидента истцу на месте была оказана первая медицинская помощь, истец доставлена в травмпункт № 1», - пояснил представитель владельца алабая в суде.

Однако суд решил иначе.

- Указанное стало возможным по вине ответчика А., которая, являясь собственником собаки, не предприняла необходимых и достаточных мер, обеспечивающих безопасность окружающих людей, допустив свободное передвижение собаки и не обеспечивших безопасность других лиц от воздействия собаки. К доводам о том, что истец неверно оценила дружелюбное поведение собаки, суд отнёсся критически, учитывая размеры породы собаки «тибетский мастифф», её возраст 1,5 года, истец не могла предугадать её поведение. Доказательств того, что истец ударила собаку сумкой по голове и спровоцировала её к нападению, материалы дела не содержат, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание фактические обстоятельства, характер физических и нравственных страданий истца, сам факт причинения телесных повреждений, индивидуальные особенности потерпевшей, степень её физических и моральных страданий, имущественное положение ответчика, которая является безработной.

- Решением суда с учётом требований разумности и справедливости, суд частично удовлетворены требования истца, с А. взыскана компенсация морального вреда в размере 40 000 рублей, - сообщили в Октябрьском районном суде. 

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