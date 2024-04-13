Борт был вынужден приземлиться в Бурятии из-за сильного снега
Самолёт, следовавший в Иркутск, приземлился в бурятской столице. Причина – сильный снег. Об этом сообщил Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал», в своём телеграм-канале.
- Сегодня аэропорт «Байкал» работает запасным для аэропорта Иркутск. Из-за сильного снега борт, следовавший в Иркутск, приземлился в Улан-Удэ. Обслуживаем, - написал он утром.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее - в конце марта - из-за сильного ветра несколько самолётов, выполнявших рейсы в Улан-Удэ, ушли на запасной аэродром в Иркутск.
Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса в Иркутск
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