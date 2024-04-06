В пригороде Улан-Удэ представят проект о хунну

Мероприятие состоится в конце июня
С 19 по 22 июня в Иволгинском районе Бурятии реализуют историко-познавательный проект «По следам империи хунну» (6+). Мероприятие проведут в историко-культурном квартале «Гуннское городище» в селе Сужа.
Для жителей района и гостей организаторы подготовят обширную программу, которая позволит окунуться в мир истории и культуры. В рамках проекта будет показано театрализованное представление «Рождение гуннской империи в долине Иволги», которое воссоздаёт исторические события, связанные с возникновением империи гуннов. Также будет представлен «Город мастеров», где ремесленники воссоздадут атмосферу и традиции кочевых народов. Посетители смогут посетить мастерские по гончарному делу, кожевенному производству, войлочному ремеслу, чеканке и другим видам ремёсел. Кроме того, им предложат участие в мастер-классах.
В музее «Путешествие по Иволгинской долине» будет представлена информация о гуннах и их империи. Здесь также будет выставлена отдельная экспозиция о богатом туристском потенциале долины Иволги в настоящее время.
Для любителей приключений будет организован квест «Гунны – исчезнувшая империя». Участникам предстоит пройти интерактивное испытание, собрать фрагменты истории гуннов и исследовать загадочные места долины Иволги.
Кроме того, гостей ждёт знакомство с кухней кочевых народов, катание на лошадях, участие в шагай-наадан, зоске и игре Чингизидов, а также стрельба из лука. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Возрастное ограничение: 6+.
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