В Бурятии закрыли ледовые дороги в Чивыркуйском заливе

Весенний лёд стал опасным



В Чивыркуйском заливе Байкала в Забайкальском национальном парке закрыты ледовые переправы.



Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», лёд обследовали и признали его опасным для перемещения.



- Ввиду начала распаления ледового покрова, ухудшения его несущей способности, а также в целях обеспечения безопасности посетителей территории национального парка и жителей Курбулика и Катуни, в начале апреля было проведено обследование переправ на соответствие толщины льда допускаемым нагрузкам, - отметили в «Заповедном Подлеморье».



По результатам проведённых работ с 5 апреля закрыты ледовые переправы в Чивыркуйском заливе, в том числе ведущие ко всем специально отведённым участкам для любительского и спортивного лова рыбы.

