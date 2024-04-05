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В Чите представили проект музейно-исторического комплекса

В Чите представили проект музейно-исторического комплекса
Общество,  Фото:эскизная концепция группы «ВИС»

Его возведут по концессии

Музейно-исторический комплекс площадью более 10 тысяч квадратных метров и высотой в четыре этажа будет создан на набережной реки Читы по дальневосточной концессии. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.

Здание с цокольным этажом объединит выставочные, конгрессные (универсальное пространство, которое нередко используют для проведения деловых мероприятий, в том числе конференций и конгрессов - ред.) и досугово-развлекательные пространства. Планируется создать разные функциональные зоны: экспозиционная, рекреационная; организовать входную группу и необходимые административные помещения.

На строительство уйдёт 3,5 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда – внебюджетные инвестиции группы компаний «ВИС». Проект предполагает федеральную поддержку.

- Забайкальский край для группы «ВИС» - новый регион присутствия, - рассказал председатель совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов. - Поэтому проект важен для нас как с точки зрения расширения географии бизнеса, так и прироста инвестиционного портфеля. Мы благодарим губернатора и команду правительства края за профессиональную работу, которая позволила по результатам рассмотрения нашей частной концессионной инициативы структурировать концессионный проект.

Концессионное соглашение заключено сроком на десять лет, из которых три года отведено на проектирование и строительство объекта. После открытия комплекса группа «ВИС» обеспечит его эксплуатацию вплоть до 2034 года.

Чита Забайкальский край музеи культура

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