Также временно не будет горячей воды
Сегодня, 5 апреля, в Улан-Удэ отключат отопление и горячую воду у некоторых потребителей. Отключение планируемое и производится для проведения ремонтных работ на тепловых сетях.
Как сообщает администрация Октябрьского района, тепла и горячей воды не будет по адресам:
- с 13:00 до 16:00 - протезно-ортопедическое п/п ул. Больничная, 5а;
- с 9:00 до 13:00 - ул. Уютная, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31;
- с 9:30 до 13:30 - ул. Павлова, 61, 63, 65; ул. Сахьяновой, 13.
На некоторых улицах Улан-Удэ отключат тепло
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Борт прибыл в помощь при возможных ЧС
Летом 2024 года
Мужчина сам оказался виноват в ужесточении приговора
Приём состоится 9 апреля
«Там всё хорошо!»
Также временно не будет горячей воды
Её ждёт масштабный ремонт
Кяхтинцы жалуются на невыносимый запах мочи в городе
Мера принята из-за ухудшения погодных условий
Турниры стартуют 13 апреля
Соревнования проведут на горных дистанциях
Конкурс станет отбором на «Алтаргану»
Ветер усилится до 24 м/с
Общество, 04.04.2024
Турнир состоится в конце этого месяца
Общество, 04.04.2024
Заявки принимаются с 1 мая по 30 декабря