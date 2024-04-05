05 апреля

04 апреля

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На некоторых улицах Улан-Удэ отключат тепло

На некоторых улицах Улан-Удэ отключат тепло
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также временно не будет горячей воды

Сегодня, 5 апреля, в Улан-Удэ отключат отопление и горячую воду у некоторых потребителей. Отключение планируемое и производится для проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

Как сообщает администрация Октябрьского района, тепла и горячей воды не будет по адресам:
- с 13:00 до 16:00 - протезно-ортопедическое п/п ул. Больничная, 5а;
- с 9:00 до 13:00 - ул. Уютная, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31;
- с 9:30 до 13:30 - ул. Павлова, 61, 63, 65; ул. Сахьяновой, 13.
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