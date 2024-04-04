Монголы заберутся на Эверест без дополнительного кислорода

Общество, Фото: Hunnu hiking club

В истории страны подобная попытка станет первой



5 апреля монгольские альпинисты Д. Отгонхуу, Ц. Усухжаргал и Л. Пурэвсурэн начнут своё восхождение на высочайшую вершину Земли – гору Джомолунгма или Эверест. На этот раз, впервые для альпинистов Монголии подъём собираются совершить без гида и применения дополнительного кислорода.



Восхождение на высоту 8848,86 метров трое альпинистов планируют начать завтра, 5 апреля, и закончить 1 июня. Д. Отгонхуу, Ц. Усухжаргал и Л. Пурэвсурэн намерены самостоятельно нести весь свой багаж (палатку, припасы и снаряжение) после базового лагеря.



- Главная цель и особенность восхождения нашей команды – подняться на Эверест без использования дополнительного кислорода и без помощи гида или шерпа. Мы хотели продемонстрировать выносливость и терпение монголов и испытать самих себя. Мы тренировались целый год и уверены в себе, потому что у нас троих более 10 лет опыта в альпинизме, - заявил руководитель экспедиции Д. Оргилхуу.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в настоящее время 6664 альпиниста достигли вершины Эвереста, из которых 3,4% или 221 альпинист достигли вершины без использования дополнительного кислорода. Первым альпинистом из Монголии, покорившим вершину, был заслуженный спортсмен Г. Усухбаяр. После него на Эверест также поднимались монгольские альпинисты Б. Гангамаа, С. Бат-Эрдэнэ, Ц. Цогзолмаа, Л. Баярсайхан, Б. Цэвээндаш, Ж. Бямбасурэн, Б. Гантулга, С. Ганхуу, О. Золбохуу, Ц. Гэрэлт-Од и Ц. Анхбаяр.



