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В Бурятии выберут организации высокой соцэффективности

В Бурятии выберут организации высокой соцэффективности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Будут награждены предприятия, которые больше всего заботятся о работниках

В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2024».

- Основная цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, тиражирование положительного опыта в данной области, - сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.

Конкурс проводится на бесплатной основе на региональном и федеральном уровнях по 17 номинациям. Организация может принять участие в нескольких номинациях.

Заявку и документы на участие в конкурсе необходимо сформировать в личном кабинете в системе ПИК «Мониторинг» и направить до 1 мая 2024 года. Порядок и методические рекомендации по проведению конкурса, формы документов для заполнения размещены на официальном сайте министерства экономики РБ.

Победителей и призёров федерального уровня определит Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия конкурс организации

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