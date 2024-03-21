В Агинском округе выбрали Дангину для «Алтарганы»

Общество, Фото: ЦРБК Забайкальского края

Конкурс красавиц собрал полный зал зрителей



19 марта в Агинском Бурятском округе состоялся региональный отборочный этап конкурса красавиц «Дангина» в рамках подготовки к международному бурятскому фестиваля «Алтаргана-2024», который пройдёт в Булганском аймаке Монголии в конце июля.



В конкурсе приняли участие восемь девушек Агинского округа в возрасте до 22 лет. Конкурсная программа включала пять номинаций: «Магтан дуулая угаа, нютагаа» (оригинальная реклама-приглашение, включающая красочный рассказ о себе, родном крае, родословной с использованием различных жанров искусства, в том числе исполнения одного куплета народной песни); «Сэдьхэлэй баяр» (исполнение бурятского национального танца); «Оюун ухаанай уута» (интеллектуальный конкурс на знание истории бурятского народа, традиций, обычаев, национальных блюд); «Аялга дуумни» (конкурс на лучшее исполнение бурятской песни); «Һаргама толон» – демонстрация вечерних нарядов (современный бурятский стилизованный костюм, прическа, украшения, стилистика и т.д.).



Как сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края, по итогам конкурсных выступлений лауреатами конкурса стали Елизавета Дугаржапова (СП «Зуткулей» Дульдургинского района) и Алина Жамбалова (СП «Цокто-Хангил» Агинского района). Они будут представлять Забайкальский край на «Алтаргане-2024».



Также в номинациях победили:

Номинация «Арюун Дангина» – Анчикдоржиева Номин, СП «Зуткулей», Дульдургинский район;

Номинация «Дорюун Дангина» – Бадмаева Виктория, ГО «Поселок Агинское»;

Номинация «Сэсэн Дангина» – Дондокова Даяна, ГО «Поселок Агинское»;

Номинация «Дууша Дангина» – Болорцэцэг Очирпурэв, ГО «Поселок Агинское»;

Номинация «Заншалаа сахигша Дангина» – Цыбжитова Дари, СП «Хара-Шибирь», Могойтуйский район;

Номинация «Уян нугархай Дангина» – Дондокова Жаргала, ГП «Могойтуй».



