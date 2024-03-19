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Тувинец выиграл этап кубка мира по ски-альпинизму в Норвегии

Тувинец выиграл этап кубка мира по ски-альпинизму в Норвегии
Общество,  Фото:министерство культуры Тувы
В начале месяца он также победил на чемпионате Азии по этому виду спорта

С 13 по 17 марта в норвежском городе Мольде проходил четвёртый этап молодёжного кубка мира по ски-альпинизму. Турнир собрал спортсменов-лыжников из 17 стран.

16 марта в индивидуальных соревнованиях среди юношей в группе U20 победу одержал представитель Китая Бу Луэр. 18-летний спортсмен является этническим тувинцем из рода ак соян. Отметим, что для Китая это первая золотая медаль по ски-альпинизму среди мужчин на турнире подобного уровня.

Испытание на чемпионате состояло из преодоления на лыжах сложной трассы в 10 км, высота перепадов которой составила 1160 м. Данное расстояние юный чемпион преодолел за 59 минут 15 секунд. В тройку лидеров также вошли Германн Дебертолис из Италии и Сильвано Вольф из Австрии.

Бу Луэр или по-тувински Булур родился и вырос в тувинской деревне Хом в Алтайском аймаке Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Напомним, что в Алтайском аймаке Китая, преимущественно в деревнях Хом, Ханас, Ак-Хава, проживают этнические тувинцы численностью около 2500 человек.

В декабре 2021 года Синьцзян-Уйгурский автономный район впервые сформировал команду по ски-альпинизму. В возрасте 16 лет Булур вошёл в состав команды, а уже в мае 2022 года по результатам достижений был отобран в национальную сборную.

Ранее в начале марта на чемпионате Азии по данному виду спорта молодой тувинец также стал чемпионом, завоевав три золотые медали в гонках на вертикали, индивидуальном турнире и смешанной эстафете.

- О применении тувинцами в охотничьем промысле в былые времена самодельных лыж (хаак), обтянутых камусами, широко известно. Данный тип лыжи до сих пор сохранился в быту у тувинцев Китая. Булур признается, что с детства любит кататься на хаак. Благодаря сохранению традиционного уклада жизни простому парню, выросшему в маленькой деревне в тайге, удалось преуспеть в лыжном спорте и стать одним из лучших в стране с миллиардным населением. А теперь – и в мире, - сообщает министерство культуры Тувы.

Тува спорт лыжный спорт Китай

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