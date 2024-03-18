В рамках турнира спортсмены посоревнуются в новой дисциплине
С 28 по 31 марта в Агинском Бурятском округе состоятся всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта СССР, победителя Игр доброй воли «Дружба-84», кавалера ордена «Знак Почёта» Мунко-Бадры Дашицыренова. XVI-й турнир пройдёт в доме спорта «Баяр» посёлка Могойтуй.
На первом оргкомитете обсудили план подготовки и проведения этого спортивного мероприятия. Участники проговорили размещение, трансфер спортивных команд, материально-техническое обеспечение соревнований. В этом году впервые будет организована онлайн-трансляция с финальных поединков, с комментаторами.
По итогам турнира будут отмечены лучшие тренеры среди мужчин и женщин. Также в рамках турнира спортсмены опробуют новую дисциплину стрельбы из лука – классический бесприцельный лук. Преимуществом этой дисциплины является простота использования лука.
Как сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа, соревнования памяти Мунко-Бадра Дашицыренова проводятся с 2002 года, с 2007 года в статусе всероссийских. Победителям присваивают звание – мастер спорта Российской Федерации. Начиная с 2011 года соревнования постоянно проходят в Могойтуйском районе.
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Агинский округ примет всероссийский турнир по стрельбе из лука
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