У пары, ожидающей малыша, уже есть трое сыновей
В Центре общественного наблюдения за выборами в Бурятии прошло необычное событие. Во второй день выборов президента России там устроили гендер-пати (торжественное мероприятие, на котором родители узнают пол ребёнка).
Гендер-пати провели для члена Общественной палаты Бурятии Дарьи Дружининой и её супруга Александра.
В семье Дружининых уже есть трое сыновей, сейчас они ждут четвёртого ребёнка.
Шары нужного цвета служба доставки привезла в Центр наблюдения в момент, когда туда приехал глава Бурятии Алексей Цыденов. Общественники предложили не откладывать ритуал и вместе с Алексеем Цыденовым узнать пол ребёнка.
Из коробки вылетели розовые шарики – так счастливые родители узнали, что у них будет дочка.
После ярких эмоций Дарья предложила переименовать в Бурятии гендер-вечеринки в «Эжын баяр», что в переводе с бурятского означает «радость матери».
Глава Бурятии Алексей Цыденов и все присутствующие тепло поздравили супругов. Отметим, после яркого события счастливая мама продолжила работу по наблюдению за выборами в Центре общественного наблюдения.
На выборах в Бурятии устроили гендер-пати
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