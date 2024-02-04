В улан-удэнской колонии сошьют обмундирование для танкистов

Соответствующий контракт заключен



В исправительной колонии строгого режима №8 осуждённые сошьют 1000 костюмов обмундирования для танкистов.



- ИК-8 посетил представитель компании ООО «Спецформа». В рамках визита стороны заключили контракт на изготовление 1000 костюмов танкового обмундирования на общую сумму более 1,5 млн. рублей. Также рассмотрен вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве до конца 2024 года, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



На производстве будет трудиться осуждённые. У тех, кого имеются исковые обязательства и обязательства по алиментам, взыскания будет удерживать из зарплаты.

