В Бурятии осуждённых свозили в дацан

Право получили только те, кто характеризуется положительно
Осужденные участка колонии-поселения при исправительной колонии №1 (Гусиноозёрск) посетили Загустайский дацан.
- Они поприсутствовали на молебне «Банзарагша» направленном на благополучие детей и пожилых людей. Также для осуждённых организовали экскурсию по дацану, где Чингис-лама рассказал об истории создания монастыря. После чего священнослужитель провел личные беседы с осуждёнными, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
Выезд в дацан разрешили только положительно характеризующимся осуждённым.
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