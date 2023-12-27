Сети уже передали военным
В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии строгого режима № 8, сплели маскировочные сети.
- Осуждённые сплели четыре маскировочные сети, предназначенные для отправки в зону проведения специальной военной операции. Маскировочные покрытия переданы военнослужащим, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
В начале декабря для осуждённых провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В колонию для этого приезжали представители волонтёрской организации «Добро БАМ».
В Улан-Удэ осуждённые сплели маскировочные сети для участников СВО
Общество, Фото:
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