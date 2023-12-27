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В Улан-Удэ осуждённые сплели маскировочные сети для участников СВО

В Улан-Удэ осуждённые сплели маскировочные сети для участников СВО
Общество,  Фото:УФСИН
Сети уже передали военным

В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии строгого режима № 8, сплели маскировочные сети.

- Осуждённые сплели четыре маскировочные сети, предназначенные для отправки в зону проведения специальной военной операции. Маскировочные покрытия переданы военнослужащим, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.

В начале декабря для осуждённых провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В колонию для этого приезжали представители волонтёрской организации «Добро БАМ».
осужденные колония

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