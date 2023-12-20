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Библиотека улан-удэнской колонии получила 100 книг

Библиотека улан-удэнской колонии получила 100 книг
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Их передали городские библиотеки

Фонд библиотеки исправительной колонии №8 в Улан-Удэ на 100 книг. Художественные книги передало руководство Централизованной библиотечной системы города.

- Между исправительной колонией и руководством библиотеки заключено соглашение о пополнении книжного фонда библиотеки учреждения на постоянной основе, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
колония книги

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