Библиотека улан-удэнской колонии получила 100 книг

Их передали городские библиотеки



Фонд библиотеки исправительной колонии №8 в Улан-Удэ на 100 книг. Художественные книги передало руководство Централизованной библиотечной системы города.



- Между исправительной колонией и руководством библиотеки заключено соглашение о пополнении книжного фонда библиотеки учреждения на постоянной основе, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



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