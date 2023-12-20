Их передали городские библиотеки
Фонд библиотеки исправительной колонии №8 в Улан-Удэ на 100 книг. Художественные книги передало руководство Централизованной библиотечной системы города.
- Между исправительной колонией и руководством библиотеки заключено соглашение о пополнении книжного фонда библиотеки учреждения на постоянной основе, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Библиотека улан-удэнской колонии получила 100 книг
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