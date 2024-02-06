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Задолженность по зарплате в Бурятии перевалила за два миллиона

Задолженность по зарплате в Бурятии перевалила за два миллиона
Экономика,  Фото:Cергей Тарасенко
Своих денег никак не могут дождаться сотрудники двух компаний

По данным на 1 января, общая задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях Бурятии, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, составляла 2 миллиона 57 тысяч рублей. За месяц – с 1 декабря 2023-го – эта сумма не изменилась. Как сообщили в Бурятстате, часть (17,7%) задолжала уже уволившимся сотрудникам авиакомпания «Бурятские Авиалинии», остальное (82,3%) – ООО «Нетрон».

Свои кровные в «Бурятских Авиалиниях» не могут дождаться 8 бывших работников транспортной компании. Просроченная задолженность в расчёте на одного человека там – 45 625 рублей. 

В строительной организации она достигла 40 286 рублей. Деньги не выплатили 42 сотрудникам. Причина просрочки – отсутствие средств у работодателей.

В целом же самый большой долг по зарплате среди всех регионов Дальневосточного федерального округа к январю образовался на Камчатке (13 миллионов 700 тысяч рублей). 
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