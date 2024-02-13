Улан-удэнец продал чужие холодильник и стиралку и заработал срок

Он три с лишним года проведёт в колонии строгого режима



Ещё в конце декабря перед судом предстал житель бурятской столицы, который позарился на бытовую технику. Оказавшись в чужой квартире, он воспользовался отсутствием хозяев и продал ничего не подозревающему человеку холодильник стоимостью 12 тысяч рублей и стиральную машинку за 5 000 рублей.



Против мужчины возбудили уголовное дело за кражу – по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Его признали виновным. А поскольку за плечами у улан-удэнца была ещё одна судимость (приговор вынесли 12 июля), ему путём частичного сложения наказаний дали три года и два месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор уже вступил в законную силу.



