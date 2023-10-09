В Иркутской области почти на 500 тысяч оштрафовали экс-железнодорожника

Он осуждён за превышение должностных полномочий и служебный подлог



В Иркутской области бывший инспектор железнодорожной организации признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».



- Следствием и судом установлено, что в 2017-2019 годы мужчина вносил недостоверные сведения в акты приёмки выполненных работ по договору, заключённому между железнодорожной организацией и строительной компанией, по объекту «Железнодорожная инфраструктура на участке Таксимо - Хани ВСЖД - Строительство двухпутной вставки на перегоне Сюльбан - Наледный» при фактическом их невыполнении, - сообщает пресс-служба Восточного МСУ на транспорте СКР.



Денежные средства на строительство объекта были выделены государством в рамках национальной программы. В результате преступных действий фигуранта со счета железнодорожной организации были перечислены деньги за фактически не выполненные работы в сумме свыше 135 млн. рублей.



Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 480 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу.

