В Забайкалье организация выплатила штраф в 42 млн за взятку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Прокуратура выявила коррупционные правонарушения при реализации национальных проектов



Прокуратурой Забайкальского края установлено, что с июня 2021 года по апрель 2022 года представитель общества с ограниченной ответственностью «Консалтингплюс» передал частями взятку в сумме более 6 млн рублей руководителям государственного краевого учреждения «Служба единого заказчика» за содействие при проведении торгов и дальнейшем строительстве социальных объектов в рамках реализации национальных проектов «Культура» и «Жильё и городская среда». Речь шла о Забайкальском государственном театре кукол «Тридевятое царство», двух многоквартирных жилых домов для переселенцев из аварийного жилья и лиц из числа детей-сирот в краевом центре, а также школе-детском саду в посёлке Могзон Хилокского района.



В отношении общества было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по ч.ч. 1 и 2 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере».



По результатам их рассмотрения суд признал юридическое лицо виновным и назначил ему наказания в виде штрафов на общую сумму 42 млн рублей, конфисковав эквивалент взятки в размере 6,2 млн рублей.



Решения судов вступили в законную силу и исполнены обществом в полном объёме, деньги поступили в бюджет Забайкальского края.



Уголовное дело в отношении одного из взяткополучателей направлено в суд для рассмотрения по существу, в отношении ещё двух взяткополучателей и взяткодателя находится в завершающей стадии расследования, сообщает управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.









