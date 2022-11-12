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В Иркутской области рыбаков, чья лодка сломалась, эвакуировали вертолётом

В Иркутской области рыбаков, чья лодка сломалась, эвакуировали вертолётом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчины признались, что не рассчитали возможности своей аэролодки

В Зиминском районе Иркутской области завершилась операция по спасению трёх рыбаков, для эвакуации которых подняли вертолёт МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», трое мужчин оказались в ловушке в глухой тайге, так как их аэролодка сломалась, а спасатели подойти на лодке к ним не смогли из-за большого количества торосов на реке.

В итоге спасатели добрались до места на вертолёте в 15:10.

- На вертолёте Ми-8 рыбаков доставили их в населённый пункт Верхнеокинский. Все трое мужчин чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь никому не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Как пояснили мужчины, они несколько дней рыбачили и жили в зимовье, а когда начали собираться домой, то двигатель лодки не завёлся. По спутниковому телефону позвонили спасателям и попросили о помощи. Рыбаки признались, что не рассчитали возможности своей аэролодки в зимний период, а ремонт двигателя оказался невозможным в тех условиях.

В отношении судоводителя сотрудники администрации составят протокол за выход на акваторию на маломерном судне в период закрытой навигации. На всех реках Иркутской области навигация уже закрыта. 
спасательная операция рыбаки

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