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В Иркутской области пьяная женщина-водитель на Audi врезалась в скорую

Происшествия, 
Женщина отказалась проходить тест на алкогольное опьянение

Около 7 утра 15 сентября в Братске Иркутской области произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль скорой помощи. В скорую врезался кроссовер Audi, за рулём которого находилась 31-летняя нетрезвая женщина.

Авария произошла на третьем километре автодороги Вилюй – Порожский в Центральном районе Братска. По предварительной информации, причиной столкновения стал выезд Audi на полосу встречного движения.

- В машине экстренной службы находились водитель и два фельдшера. В результате автоаварии пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Проходить медицинское освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет.

Во время беседы с инспектором ДПС виновница аварии удивилась, насколько оказался повреждён автомобиль скорой.

- Это что за жесть! С моей машиной всё хорошо, а с ними-то что? В них «КамАЗ» въехал? Откуда они вообще ехали, кстати, в 7 утра? А скорая вообще из картона сделана, или что?, - удивлённо спрашивала братчанка.

- Не могу знать, - ответил ей полицейский.

- Из-за рта у меня не пахнет. Это вам так кажется. Ничего не буду говорить, - добавила женщина.





ДТП скорая помощь

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