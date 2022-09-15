В Иркутской области пьяная женщина-водитель на Audi врезалась в скорую





Около 7 утра 15 сентября в Братске Иркутской области произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль скорой помощи. В скорую врезался кроссовер Audi, за рулём которого находилась 31-летняя нетрезвая женщина.Авария произошла на третьем километре автодороги Вилюй – Порожский в Центральном районе Братска. По предварительной информации, причиной столкновения стал выезд Audi на полосу встречного движения.- В машине экстренной службы находились водитель и два фельдшера. В результате автоаварии пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Проходить медицинское освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет.Во время беседы с инспектором ДПС виновница аварии удивилась, насколько оказался повреждён автомобиль скорой.- Это что за жесть! С моей машиной всё хорошо, а с ними-то что? В них «КамАЗ» въехал? Откуда они вообще ехали, кстати, в 7 утра? А скорая вообще из картона сделана, или что?, - удивлённо спрашивала братчанка.- Не могу знать, - ответил ей полицейский.- Из-за рта у меня не пахнет. Это вам так кажется. Ничего не буду говорить, - добавила женщина.