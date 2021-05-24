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В Бурятии «чёрные» лесорубы протаранили машину лесников

В Бурятии «чёрные» лесорубы протаранили машину лесников
Происшествия, 
«Чёрные» лесорубы долгое время ехали задним ходом, надеясь оторваться. ВИДЕО

Во время рейдового патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии сотрудники Заудинского лесничества услышали звук бензопилы. Лесники решили проехать к месту предполагаемой незаконной рубки.

Подъехав ближе, они обнаружили двух мужчин в масках и перчатках, которые рубили деревья. Заметив лесников, нарушители сели в автомобиль «УАЗ» и попытались скрыться.

Лесники перегородили дорогу машиной, однако, нарушителей это вовсе не смутило. Они поехали задним ходом, надеясь оторваться. На развилке мужчины решили всё же развернуть автомобиль. Протаранив машину лесников, они продолжили отступление.

Участковый лесничий выскочил и побежал за ними. Он на ходу остановил машину и сумел задержать водителя. Его напарнику удалось скрыться.


Задержанным оказался житель посёлка Николаевский Тарбагатайского района.

В ходе осмотра выяснилось, что мужчины незаконно вырубили около пяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 115 тысяч рублей.

Вырубленная древесина, автомобиль «УАЗ» и бензопила изъяты.

На задержанного мужчины составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

За нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность. Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.


черные лесорубы
 
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