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«Страшно»: Ночью «тряхнуло» Бурятию и Иркутскую область

«Страшно»: Ночью «тряхнуло» Бурятию и Иркутскую область
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подземные толчки разбудили жителей двух регионов

Сегодня около двух часов ночи на территории Слюдянского района Иркутской области в 15 км северо-западнее улуса Шулута Тункинского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощущались на всей территории республики.

- Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населённых пунктов, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Сейсмособытие ощутили жители республики, об этом они писали в социальных сетях. Кто-то от подземных толчков проснулся. Блогер Виктория Кузнецова рассказала, что она испугалась и выбежала на улицу «Очень страшно», призналась девушка. По её словам, также ночью на улицу вышли соседи.

В соцсетях жители Бурятии пишут, что они ощутили оба подземных толчка: «Стены ходуном ходит», «Шкаф трясётся», «Страшновато», «Очень страшно».

В Иркутской области землетрясение было сильнее - магнитудой 5.9 баллов произошло в 2.05 и магнитудой 2-3 балла в 2.20. Эпицентр в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. Ощущалось на территории 12 районов.

- Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населённых пунктов, - уточнили в региональном МЧС.

В Сети распространился документ, в котором указывали в каких населённых пунктах и какой силы были подземные толчки. Из него следует, что больше всего досталось иркутскому посёлку Култук – 7-8 баллов.


В паблике «ЧП Иркутск» отметилась жительница Култука, которая рассказала впечатления от землетрясения: «Трясло два раза, первый очень сильно. Попадала посуда, дверцы на шкафах открылись. Все выбежали на улицу, кто сидел в машинах, кто поехал к родственникам. Разрушений вроде нет, утром будет видно... стоят ли трубы печные на домах. Время 3-46, а сон куда то делся. Страшно, то что, это произошло ночью, в самый сон. Всем удачи, берегите себя», написала женщина.

Также отметилась жительница Слюдянки: «В Слюдянке сильно, пришлось с маленьким ребёнком на улицу выходить, дома страшно очень. Все вещи со шкафа полетели, кроватка ходуном ходила детская».

Беспокойно себя вели обитатели Иркутской зоогалереи. Сотрудники на странице в соцсети написали, что попугаи дико орали, а собаки истерически лаяли.

- Было страшно, действительно очень страшно... Огромные стекла и большие аквариумы вполне могли не выдержать такого натиска стихии, но обошлось. Кажется, всё целое, кроме нервов. Кстати, когда было землетрясение в 2008 году, сопоставимое по силе с сегодняшним, животные вели себя гораздо спокойнее, хотя мы тоже носились по зоопарку и пытались мониторить обстановку. Скорее всего, конечно, сказалось время суток, когда вокруг светло, не так страшно, - написали в Иркутской зоогалерее.

Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
землетрясение Бурятия Иркутская область
 
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