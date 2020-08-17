Жительница Бурятии спустила украденные семь тысяч на водку и «закусь»

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

В Закаменске к уголовной ответственности за кражу будет привлечена местная жительница



13 августа в полицию Закаменска с заявлением о краже обратился местный житель. 51-летний мужчина рассказал полицейским, что распивал спиртное у своего друга в компании его приятелей. После застолья мужчина обнаружил пропажу сотового телефона и кошелька с банковской картой.



Позднее в магазине с помощью украденной карты были совершены покупки на семь тысяч рублей. Общий же ущерб составил около 17 тысяч рублей.



По подозрению в краже оперативники задержали 36-летнюю местную жительницу. Установлено, что воровка несколько раз расплатилась украденной картой. Она покупала сигареты, алкоголь и закуску.



Сотрудники полиции изъяли у женщины телефон, банковскую карту и часть приобретённых товаров.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

