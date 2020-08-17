В Закаменске к уголовной ответственности за кражу будет привлечена местная жительница
13 августа в полицию Закаменска с заявлением о краже обратился местный житель. 51-летний мужчина рассказал полицейским, что распивал спиртное у своего друга в компании его приятелей. После застолья мужчина обнаружил пропажу сотового телефона и кошелька с банковской картой.
Позднее в магазине с помощью украденной карты были совершены покупки на семь тысяч рублей. Общий же ущерб составил около 17 тысяч рублей.
По подозрению в краже оперативники задержали 36-летнюю местную жительницу. Установлено, что воровка несколько раз расплатилась украденной картой. Она покупала сигареты, алкоголь и закуску.
Сотрудники полиции изъяли у женщины телефон, банковскую карту и часть приобретённых товаров.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии спустила украденные семь тысяч на водку и «закусь»
Происшествия, Фото:
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