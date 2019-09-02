 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

В Иркутске байкер погиб, врезавшись в грузовик

В Иркутске байкер погиб, врезавшись в грузовик
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель мотоцикла сам превысил допустимую скорость

В Иркутске в столкновении с грузовиком погиб мотоциклист. Авария произошла сегодня около 16 часов на объездной дороге, ведущей с Мельниковского рынка в направлении Масложиркомбината.



По предварительным данным, водитель мотоцикла «Хонда» превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Исудзу». От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Полицейские выяснили личность погибшего, им оказался 32-летний местный житель. Сейчас инспекторы ГИБДД опрашивают свидетелей случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


ДТП смерть мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске байкер погиб, врезавшись в грузовик
В Иркутске байкер погиб, врезавшись в грузовик
Происшествия, 02.09.2019
Водитель мотоцикла сам превысил допустимую скорость
В Бурятии горел Дом культуры
В Бурятии горел Дом культуры
Происшествия, 02.09.2019
На пожаре в Доме культуры эвакуировали восемь человек  
В Бурятии отправили в колонию алиментщика
В Бурятии отправили в колонию алиментщика
Происшествия, 02.09.2019
Алиментщик оказался рецидивистом
Житель Бурятии обокрал гостившую у него родственницу
Житель Бурятии обокрал гостившую у него родственницу
Происшествия, 02.09.2019
Он снял часть денег с карты, а другую часть перевёл себе на счёт
В Улан-Удэ воровку вычислили по селфи
В Улан-Удэ воровку вычислили по селфи
Происшествия, 02.09.2019
Фотографию укравшей телефон женщины обнаружили в «облаке»
В Братске такса вцепилась в лицо семилетнего ребёнка
В Братске такса вцепилась в лицо семилетнего ребёнка
Происшествия, 02.09.2019
Хозяйка напавшей на ребёнка таксы заплатила 27 тысяч
В Забайкалье мотоциклист на ходу выкинул мешок марихуаны
В Забайкалье мотоциклист на ходу выкинул мешок марихуаны
Происшествия, 02.09.2019
Он выкинул мешок, когда увидел полицейских
На Байкале спасли супругов со сломавшегося катера
На Байкале спасли супругов со сломавшегося катера
Происшествия, 02.09.2019
Муж и жена дрейфовали на сломавшемся катере
В Бурятии снизилось число погибших на пожарах
В Бурятии снизилось число погибших на пожарах
Происшествия, 02.09.2019
Однако количество травмированных увеличилось  
В Иркутске поймали карманника-рецидивиста
В Иркутске поймали карманника-рецидивиста
Происшествия, 02.09.2019
Его зафиксировала камера видеонаблюдения
В Бурятии мотоциклист без прав врезался в кучу гравия
В Бурятии мотоциклист без прав врезался в кучу гравия
Происшествия, 02.09.2019
ДТП произошло в Тарбагатайском районе
В Бурятии погиб пассажир врезавшегося в трактор микрогрузовика
В Бурятии погиб пассажир врезавшегося в трактор микрогрузовика
Происшествия, 02.09.2019
Смертельное ДТП произошло в Иволгинском районе
В Бурятии на пожаре вынесли бочки с бензином
В Бурятии на пожаре вынесли бочки с бензином
Происшествия, 02.09.2019
Пожар в сторожке едва не обернулся трагическими последствиями

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^