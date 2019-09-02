В Иркутске байкер погиб, врезавшись в грузовик

Водитель мотоцикла сам превысил допустимую скорость
В Иркутске в столкновении с грузовиком погиб мотоциклист. Авария произошла сегодня около 16 часов на объездной дороге, ведущей с Мельниковского рынка в направлении Масложиркомбината.
По предварительным данным, водитель мотоцикла «Хонда» превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Исудзу». От полученных травм мотоциклист скончался на месте.
Полицейские выяснили личность погибшего, им оказался 32-летний местный житель. Сейчас инспекторы ГИБДД опрашивают свидетелей случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Водитель мотоцикла сам превысил допустимую скорость
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