В Улан-Удэ слесарь угнал машину и совершил ДТП

Машину вернули владелице в неисправном состоянии



24 мая в селе Гурульба Иволгинского района водитель машины «Mazda Demio» совершил ДТП с последующем опрокидыванием. Инцидент произошёл около 12:30 часов.



Оказалось, что водитель не имеет права управления транспортным средством.



Установлено, что в начале мая 28-летняя горожанка отдала свой автомобиль на ремонт знакомым. 24 мая автослесарь, имея ключи, угнал машину. После чего, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие.



Автомашина изъята в неисправном состоянии, возвращена владелице.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

