Машину вернули владелице в неисправном состоянии
24 мая в селе Гурульба Иволгинского района водитель машины «Mazda Demio» совершил ДТП с последующем опрокидыванием. Инцидент произошёл около 12:30 часов.
Оказалось, что водитель не имеет права управления транспортным средством.
Установлено, что в начале мая 28-летняя горожанка отдала свой автомобиль на ремонт знакомым. 24 мая автослесарь, имея ключи, угнал машину. После чего, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие.
Автомашина изъята в неисправном состоянии, возвращена владелице.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ слесарь угнал машину и совершил ДТП
Происшествия, Фото:
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