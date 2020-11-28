В Бурятии объяснился глава села, совершивший служебный подлог

Глава села, нарушивший закон, упомянул нехватку работы в районе



Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии суд признал сельского главу виновным в служебном подлоге. Глава решил незаконно помочь местному жителю, осуждённому за повторную езду в пьяном виде. Суд назначил водителю обязательные работы.



Мужчина отработал лишь несколько дней. А затем попросил помощи у главы села. Последний пошёл навстречу и заполнил три табеля учёта рабочего времени, куда внёс ложные сведения об исполнении приговора в полном объёме. Якобы осуждённый отработал все положенные 200 часов. В действительности он уже уехал из Бурятии, а норму работ не выполнил, пришли к выводу следователи.



Суд признал главу села виновным. Группа «Джида-инфо» озвучивает позицию сельского главы.



- Гражданину, отбывавшему по решению суда у нас наказание в виде обязательных работ, пришёл вызов на работу за пределами Бурятии. Учитывая непростую ситуацию с трудоустройством в районе, мною было принято решение пойти гражданину навстречу, - сказал он.



Кроме того, глава села заявил, что сельчанин, которому он помог, «выполнил установленный объём обязательных работ досрочно».



Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

