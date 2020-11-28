Глава села, нарушивший закон, упомянул нехватку работы в районе
Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии суд признал сельского главу виновным в служебном подлоге. Глава решил незаконно помочь местному жителю, осуждённому за повторную езду в пьяном виде. Суд назначил водителю обязательные работы.
Мужчина отработал лишь несколько дней. А затем попросил помощи у главы села. Последний пошёл навстречу и заполнил три табеля учёта рабочего времени, куда внёс ложные сведения об исполнении приговора в полном объёме. Якобы осуждённый отработал все положенные 200 часов. В действительности он уже уехал из Бурятии, а норму работ не выполнил, пришли к выводу следователи.
Суд признал главу села виновным. Группа «Джида-инфо» озвучивает позицию сельского главы.
- Гражданину, отбывавшему по решению суда у нас наказание в виде обязательных работ, пришёл вызов на работу за пределами Бурятии. Учитывая непростую ситуацию с трудоустройством в районе, мною было принято решение пойти гражданину навстречу, - сказал он.
Кроме того, глава села заявил, что сельчанин, которому он помог, «выполнил установленный объём обязательных работ досрочно».
Суд назначил ему наказание в виде штрафа.
В Бурятии объяснился глава села, совершивший служебный подлог
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