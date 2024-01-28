В Бурятии любитель пьяных покатушек сжёг свой мопед



47-летний житель Кабанского района предстал перед судом за пьяную езду. Мужчина попался на ней повторно. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.



Как выяснилось, в 2021 году сельчанин уже садился за руль в нетрезвом виде. Тогда его оштрафовали за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. А в июне 2023-го история повторилась – он управлял мопедом «под градусом».



Мужчину остановили автоинспекторы. После того, как алкотестер показал отсутствие паров этанола в выдыхаемом воздухе, ему предложили провериться уже в медучреждении. Но водитель оказался против.



Отягчающим обстоятельством послужило то, что на нарушение сельчанин пошёл при непогашенной судимости по приговору от 2016 года.



В итоге любителю пьяной езды дали девять месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. А ещё на два с половиной года запретили управлять ТС.



Мопед мужчина сжёг, и в итоге ему пришлось выложить 20 000 рублей в счёт стоимости уничтоженного транспорта. Нарушитель пытался обжаловать приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.