Заявки нужно успеть подать до 26 октября
В Бурятии выделят гранты на создание национальных туристских маршрутов. Региональное министерство туризма объявило о старте заявок на повторный конкурс на предоставление грантов на создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов в республике.
Приём заявок продлится до 17:30 26 октября.
Заявки на грантовую поддержку от государства можно подать по следующим направлениям:
- обустройство и модернизация туристских ресурсов;
- изготовление и установка элементов системы навигации;
- установка или обустройство туристских информационных центров;
- приобретение и установка санитарных модулей.
Грант предоставляется при условии участия получателя гранта в софинансировании реализации проекта в размере не менее 30 процентов от объёма запрашиваемого гранта.
Жителям Бурятии выделят гранты на создание национальных турмаршрутов
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