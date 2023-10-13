Жителям Бурятии выделят гранты на создание национальных турмаршрутов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки нужно успеть подать до 26 октября



В Бурятии выделят гранты на создание национальных туристских маршрутов. Региональное министерство туризма объявило о старте заявок на повторный конкурс на предоставление грантов на создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов в республике.



Приём заявок продлится до 17:30 26 октября.



Заявки на грантовую поддержку от государства можно подать по следующим направлениям:

- обустройство и модернизация туристских ресурсов;

- изготовление и установка элементов системы навигации;

- установка или обустройство туристских информационных центров;

- приобретение и установка санитарных модулей.



Грант предоставляется при условии участия получателя гранта в софинансировании реализации проекта в размере не менее 30 процентов от объёма запрашиваемого гранта.









