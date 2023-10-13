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Жителям Бурятии выделят гранты на создание национальных турмаршрутов

Жителям Бурятии выделят гранты на создание национальных турмаршрутов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки нужно успеть подать до 26 октября

В Бурятии выделят гранты на создание национальных туристских маршрутов. Региональное министерство туризма объявило о старте заявок на повторный конкурс на предоставление грантов на создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов в республике.

Приём заявок продлится до 17:30 26 октября.

Заявки на грантовую поддержку от государства можно подать по следующим направлениям:
- обустройство и модернизация туристских ресурсов;
- изготовление и установка элементов системы навигации;
- установка или обустройство туристских информационных центров;
- приобретение и установка санитарных модулей.

Грант предоставляется при условии участия получателя гранта в софинансировании реализации проекта в размере не менее 30 процентов от объёма запрашиваемого гранта.




гранты туризм

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