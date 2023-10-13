Молодёжный этнофорум объединил студентов Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В его работе приняло участие более 250 участников



С 11 по 12 октября в Улан-Удэ прошёл молодёжный этнофорум «Сибирский каравай». В мероприятии приняли участие более 250 организаторов, гостей и участников, среди которых были студенты ссузов и вузов Бурятии.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, форум был посвящён столетию образования республики. Одними из основных направлений его работы стало конструирование новых моделей приобщения молодёжи и подрастающего поколения к традиционной народной культуре, истории, а также формирование механизмов сохранения и развития традиционной духовной и материальной культуры через близкие и интересные формы для современной молодёжи.



11 октября в рамках этнофорума прошло пленарное заседание на базе национальной библиотеки РБ и дискуссионные площадки. Кроме этого, были проведены мастер-классы экспертов на базе ассоциации народов Бурятии «Дом Дружбы» и республиканского центра народного творчества.



12 октября прошли мастер-классы творческой молодёжи и концертная программа народных коллективов на базе Восточно-Сибирского государственного института культуры и КТЦ «Феникс».



