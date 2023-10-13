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Молодёжный этнофорум объединил студентов Бурятии

Молодёжный этнофорум объединил студентов Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В его работе приняло участие более 250 участников

С 11 по 12 октября в Улан-Удэ прошёл молодёжный этнофорум «Сибирский каравай». В мероприятии приняли участие более 250 организаторов, гостей и участников, среди которых были студенты ссузов и вузов Бурятии.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, форум был посвящён столетию образования республики. Одними из основных направлений его работы стало конструирование новых моделей приобщения молодёжи и подрастающего поколения к традиционной народной культуре, истории, а также формирование механизмов сохранения и развития традиционной духовной и материальной культуры через близкие и интересные формы для современной молодёжи.

11 октября в рамках этнофорума прошло пленарное заседание на базе национальной библиотеки РБ и дискуссионные площадки. Кроме этого, были проведены мастер-классы экспертов на базе ассоциации народов Бурятии «Дом Дружбы» и республиканского центра народного творчества.

12 октября прошли мастер-классы творческой молодёжи и концертная программа народных коллективов на базе Восточно-Сибирского государственного института культуры и КТЦ «Феникс».

Бурятия молодежь форум вузы

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