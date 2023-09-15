В посёлке Бурятии благоустроенный двор превратился в свинарник

Теперь местные жители утопают в лужах и грязи





Надзорное ведомство внесло главе сельского поселения «Таловское» представление. Власти обязали навести порядок к концу лета. В июле во двор завезли какой-то зловонный гравий. Как выяснили сельчане – с закрытой путеремонтной станции. В жару люди даже не могли выйти на улицу. О проблеме рассказали во время стрима Народного фронта на федеральном канале.



Полтора месяца спустя ситуация не изменилась – на «благоустроенную» территорию по-прежнему не взглянешь без слёз и иначе как свинарником это зрелище не назовёшь, констатируют «фронтовики».



- Дорога у подъездов после осадков превращается в месиво из грязи, асфальтирование уже сыплется. После нашего обращения в прокуратуру подрядчик клятвенно обещал всё устранить к 28 августа, – отмечают общественники.



Прокуратура должны была проконтролировать процесс исправления недочётов.



- Но по факту двор так и не довели до ума. Его просто засыпали песком – и стало ещё хуже, – подчеркнули в Народном фронте.



Этой историей даже заинтересовались в следственном комитете.



- После эфира на федеральном канале СКР организовал проверку целевого расходования бюджетных средств, качества использованных при ремонте материалов и технологии производства работ, – добавили «фронтовики». – Вопрос не решился, и мы снова обратились в прокуратуру. Просим инициировать иск в суд, чтобы побудить подрядчика всё-таки привести двор в порядок.

