В посёлке Бурятии благоустроенный двор превратился в свинарник

Теперь местные жители утопают в лужах и грязи
- Вот что сделали с нашей придомовой территорией. Была красота, стало – слов нет. В страшном сне не придумаешь. Говорить просто нет сил. Одни слёзы. Что натворили – уму непостижимо, – сетовали люди весной.
Их уверяли, что будет и стоянка для автомобилей, и детская площадка. В итоге «всё сделали совсем по-другому. Этот двор вошёл в перечень десяти территорий, которые решили благоустроить в Прибайкальском районе. Всего на них выделили восемь миллионов рублей. Однако надежды на комфорт обернулись только неудобствами и разочарованием.
В Народном фронте согласились, что такое благоустройство – просто издевательство. Общественники задались вопросом, как приняли объект и кто будет исправлять недочёты и обратились по этому поводу в прокуратуру – попросили проверить качество работ и процедуру приёмки ремонта.
Надзорное ведомство внесло главе сельского поселения «Таловское» представление. Власти обязали навести порядок к концу лета. В июле во двор завезли какой-то зловонный гравий. Как выяснили сельчане – с закрытой путеремонтной станции. В жару люди даже не могли выйти на улицу. О проблеме рассказали во время стрима Народного фронта на федеральном канале.
Полтора месяца спустя ситуация не изменилась – на «благоустроенную» территорию по-прежнему не взглянешь без слёз и иначе как свинарником это зрелище не назовёшь, констатируют «фронтовики».
- Дорога у подъездов после осадков превращается в месиво из грязи, асфальтирование уже сыплется. После нашего обращения в прокуратуру подрядчик клятвенно обещал всё устранить к 28 августа, – отмечают общественники.
Прокуратура должны была проконтролировать процесс исправления недочётов.
- Но по факту двор так и не довели до ума. Его просто засыпали песком – и стало ещё хуже, – подчеркнули в Народном фронте.
Этой историей даже заинтересовались в следственном комитете.
- После эфира на федеральном канале СКР организовал проверку целевого расходования бюджетных средств, качества использованных при ремонте материалов и технологии производства работ, – добавили «фронтовики». – Вопрос не решился, и мы снова обратились в прокуратуру. Просим инициировать иск в суд, чтобы побудить подрядчика всё-таки привести двор в порядок.
Полтора месяца спустя ситуация не изменилась – на «благоустроенную» территорию по-прежнему не взглянешь без слёз и иначе как свинарником это зрелище не назовёшь, констатируют «фронтовики».
- Дорога у подъездов после осадков превращается в месиво из грязи, асфальтирование уже сыплется. После нашего обращения в прокуратуру подрядчик клятвенно обещал всё устранить к 28 августа, – отмечают общественники.
Прокуратура должны была проконтролировать процесс исправления недочётов.
- Но по факту двор так и не довели до ума. Его просто засыпали песком – и стало ещё хуже, – подчеркнули в Народном фронте.
Этой историей даже заинтересовались в следственном комитете.
- После эфира на федеральном канале СКР организовал проверку целевого расходования бюджетных средств, качества использованных при ремонте материалов и технологии производства работ, – добавили «фронтовики». – Вопрос не решился, и мы снова обратились в прокуратуру. Просим инициировать иск в суд, чтобы побудить подрядчика всё-таки привести двор в порядок.