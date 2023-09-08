Видео: Лесные пожарные из Бурятии борются за звание лучших в Подмосковье

В конкурсе участвуют лучшие сотрудники из 21 региона России, а также из Беларуси
В селе Суфрино Московской области проходит IX всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный». В нём принимают участие парашютисты-десантники и работники наземных лесных служб.
За звание лучшего борются успешно прошедшие предварительные испытания представители Федеральной Авиалесоохраны, лесопожарных служб 21 региона от Дальнего Востока до северо-западных рубежей России и лесопожарных служб Республики Беларусь.
Бурятию представляют Михаил Смородников из Бурятского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны и Александр Скосырский из регионального учреждения АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов».
- Последний этап самый сложный. Силы на исходе, бежишь из последних сил и ноги отказывают. Волнение отбирает ещё сил. Надеюсь, прошли без штрафов. А так хочется победить и взять первое место, - поделился Михаил Смородников.
Конкурсные испытания ежегодно меняются. В этом году участники соревнуются в физической подготовке, навыкам ориентирования на местности, владению ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий.
- Все этапы соревнования приближены к реальной обстановке, в которой лесным пожарным приходится перемещаться по безлюдной нехоженой тайге, преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, ручьи и реки, передвигаться в условиях горной и сильнопересечённой местности. Большое внимание уделено умениям работать с ручным инструментом. Ведь в тушение реальных лесных пожаров значительный вклад вносит именно ручной труд, а тушение труднодоступных лесных пожаров, куда невозможно доставить наземную технику, проводится только ручным способом, - сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
Строгое жюри внимательно оценивает не только скорость выполнения упражнений, но и точность до мельчайших деталей. «Распил бревна с отступом хотя бы на миллиметр от разметки, забыл в пылу борьбы залить воду в мотопомпу перед её запуском, сделал заступ за границу при работе с ранцевым огнетушителем – получишь штрафные баллы», - рассказывают специалисты.
В этом году в Бурятии лесопожарные службы потушили более 250 лесных пожаров. Также лесопожарные специалисты оказали действенную помощь в тушении лесных пожаров Амурской, Свердловской, Магаданская областям, Ханты-Мансийскому автономному округу, Хабаровскому краю и Якутии.
После турнира конкурсанты сразу разъедутся по рабочим местам.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году на конкурсе Бурятию представлял Виктор Филиппов, инструктор авиапожарной службы автономного учреждения «Забайкальская база авиационной охраны лесов». Он занял седьмое место.
Видео: Лесные пожарные из Бурятии борются за звание лучших в Подмосковье
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