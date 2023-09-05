Конкурс проводится по трём направлениям
5 сентября в Бурятии стартовал творческий конкурс «Почувствуй библиотеку», посвящённый 45-летию центра чтения имени Д. Батожабая республиканской детско-юношеской библиотеки.
Участникам конкурса предлагается создать творческие произведения в разных направлениях: поэзия, музыка и рисунок. Описать свои ощущения и эмоции, которые они испытывают, посещая библиотеку; поделиться смешными историями или забавными эпизодами, произошедшими в библиотеке и т.д.
- Цель конкурса не только поддержать молодые таланты, но и показать, что современная библиотека – это источник вдохновения, место, где возникают новые идеи и проекты, - сообщает пресс-служба РДЮБ.
Участвовать в конкурсе могут все желающие в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет, от 18 до 35 лет независимо от места проживания. Участники могут выбрать наиболее подходящую для них форму самовыражения и представить свои работы в соответствующей категории. Каждая работа будет оцениваться профессиональным жюри.
Для участия в конкурсе необходимо создать произведение по одному или нескольким направлениям, а также прислать заявку на участие в конкурсе на электронную почту man[email protected]. Победители будут награждены ценными призами.
Возрастное ограничение: 12+.
В Бурятии объявлен творческий конкурс «Почувствуй библиотеку»
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