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В Бурятии объявлен творческий конкурс «Почувствуй библиотеку»

В Бурятии объявлен творческий конкурс «Почувствуй библиотеку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс проводится по трём направлениям

5 сентября в Бурятии стартовал творческий конкурс «Почувствуй библиотеку», посвящённый 45-летию центра чтения имени Д. Батожабая республиканской детско-юношеской библиотеки.

Участникам конкурса предлагается создать творческие произведения в разных направлениях: поэзия, музыка и рисунок. Описать свои ощущения и эмоции, которые они испытывают, посещая библиотеку; поделиться смешными историями или забавными эпизодами, произошедшими в библиотеке и т.д.

- Цель конкурса не только поддержать молодые таланты, но и показать, что современная библиотека – это источник вдохновения, место, где возникают новые идеи и проекты, - сообщает пресс-служба РДЮБ.

Участвовать в конкурсе могут все желающие в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет, от 18 до 35 лет независимо от места проживания. Участники могут выбрать наиболее подходящую для них форму самовыражения и представить свои работы в соответствующей категории. Каждая работа будет оцениваться профессиональным жюри.

Для участия в конкурсе необходимо создать произведение по одному или нескольким направлениям, а также прислать заявку на участие в конкурсе на электронную почту man[email protected]. Победители будут награждены ценными призами.

Возрастное ограничение: 12+.
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