Молодые инженеры-строители из Улан-Удэ представили свои исследования во Владивостоке

Там прошла научная конференция

Молодые учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) участвовали во Всероссийской научно-практической конференции «Инженерное дело на Дальнем Востоке России». Она прошла на этой неделе во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета, сообщает пресс-служба бурятского вуза.

Заведующий кафедрой «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка» Солбон Лхасаранов выступил с докладом «Исследование композиционных вяжущих на основе перлитов с ультрадисперсной добавкой». Он рассказал о возможности получения композиционных вяжущих с улучшенными физико-механическими характеристиками при модификации ультрадисперсной добавкой, полученной при гидролизе портландцемента.

Доцент Елизавета Доржиева и сотрудник лаборатории испытаний строительных материалов Алиса Цыденова этой же кафедры представили совместный доклад «Разработка биоразлагаемых материалов на основе полилактида и древесных отходов РБ». Перспективность направления исследования обусловлена проблемами утилизации древесных отходов деревоперерабатывающих производств РБ, а также возможностью улучшения экологии окружающей среды.

Аспирант Андрей Иванов при выступлении с докладом «Влияние тонкодисперсных добавок на свойства композиционных вяжущих гидротехнического бетона» отметил, что модифицированные вяжущие на основе тонкодисперсных добавок и поверхностно-активные вещества решают проблему трещиностойкости гидротехнического бетона.

Доцент кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и управление недвижимостью» Галина Жаркая выступила с докладом «Тенденции развития службы технического заказчика в условиях цифровизации строительной отрасли». В НЁМ отмечена актуальность и перспективы цифровизации строительной отрасли.

VIII Всероссийскую научно-практическую конференцию «Инженерное дело на Дальнем Востоке России» в ДВФУ провели с целью демонстрации исследователями в области строительства и строительного материаловедения своих научных изысканий и усовершенствования навыков публичных выступлений.