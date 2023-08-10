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В Бурятии после прокурорского вмешательства наладили работу водокачки

В Бурятии после прокурорского вмешательства наладили работу водокачки
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Неработающую водокачку обнаружили в Петропавловке

Водокачка по улице Солнечная в джидинском селе Петропавловка, обеспечивающая водой местных жителей, находилась в нерабочем состоянии. При этом ремонт на протяжении длительного времени органы местного самоуправления не организовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Руководитель муниципального учреждения, ответственный за эксплуатацию водозаборного сооружения, получил прокурорское представление. После был установлен скважный насос, проведены работы по монтажу электрики.



Сейчас источник водоснабжения функционирует в установленном порядке.






прокуратура

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