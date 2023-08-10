В Бурятии после прокурорского вмешательства наладили работу водокачки























Водокачка по улице Солнечная в джидинском селе Петропавловка, обеспечивающая водой местных жителей, находилась в нерабочем состоянии. При этом ремонт на протяжении длительного времени органы местного самоуправления не организовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Руководитель муниципального учреждения, ответственный за эксплуатацию водозаборного сооружения, получил прокурорское представление. После был установлен скважный насос, проведены работы по монтажу электрики.Сейчас источник водоснабжения функционирует в установленном порядке.