В Бурятии признали незаконными автогонки на льду Байкала



В Бурятии суд признал незаконным согласование автомобильных соревнований на льду Байкала. Об этом сообщили на днях в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Оказалось, что добро на гонки дали в Ангаро-Байкальском территориальном управлении Росрыболовства. В соответствующей заявке, которую направил туда автоклуб, говорилось о наличии автомобильной дороги с твёрдым покрытием до места проведения мероприятия и организованных съездов к озеру. Но в итоге выяснилось, что ни того, ни другого там нет.



В надзорном ведомстве пришли к выводу, что согласование такой деятельности нарушает требования Водного кодекса РФ. Прокуратура потребовала признать его незаконным и направило иск в суд. Его рассмотрели и удовлетворили, однако решение ещё не вступило в законную силу. О каких именно гонках идёт речь, не уточняется.



