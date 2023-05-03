В Бурятии засняли вышедшего к селу медведя

В селе Адамово Баргузинского района Бурятии запечатлели медведя, вышедшего к людям. Видео опубликовали в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».
Косолапого удалось заснять довольно с близкого ракурса.
Отметим, обычно медведи ищут добычу в лесу. Однако, если территория занята другими косолапыми, молодые звери начинают искать место за пределами леса, где зачастую натыкаются на людей.
Также, как правило, медведь выходит в места отдыха людей, где имеются в открытом доступе продукты. Поэтому нельзя оставлять пищевые отходы на природе, в населённых пунктах своевременно вывозить мусор.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 мая в Прибайкальском районе Бурятии медведь на бросился в человека на лесной деляне. Мужчину доставили в центральную районную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Бурприроднадзор проводит проверку.