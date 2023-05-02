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В Бурятии прокомментировали нападение медведя на мужчину

В Бурятии прокомментировали нападение медведя на мужчину
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Специалисты заявили, что такое поведение косолапым несвойственно

В Бурприроднадзоре прокомментировали нападение медведя на человека в Прибайкальском районе. Всё произошло утром 2 мая в пяти километрах от села Покровка. Около 10:00 бурый хищник атаковал мужчину прямо на лесной деляне.

Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. У него рваная рана головы и укусы правого локтя и груди, сообщили ранее в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». Ему уже оказали первую помощь и зашили раны.

На месте сейчас работают сотрудники Бурприроднадзора. Они проведут необходимый комплекс мероприятий, как того требует законодательство, пояснили «Байкал-Daily» в ведомстве.

Специалисты отмечают: нападение на человека для медведя не свойственно. Наброситься на него может либо медведица, которая защищает своё потомство, либо если зверю помешали на приваде – в месте прикармливания. 

По данным государственного мониторинга, сегодня в Бурятии обитает 6016 бурых хищников – это 0,2 особи на 1000 гектаров охотничьих угодий. Максимально допустимый показатель – 1,5. То есть численность медведей в регионе ниже норматива в семь с лишним раз.

- Резких скачков их популяции в последние 10 лет не наблюдается. Её ежегодный прирост – в пределах 5-8% от общей численности при среднем биологическом показателе в 33%, – отметили в ведомстве.

В ушедшем 2022 году в республике разрешили отстрелить 20 косолапых и в итоге добыли 18. Жителям РБ напомнили: весной, когда медведи выходят из берлог, а растительность ещё скудная, им приходится искать другие способы пропитания.

- Это  всеядное животное. Он может выйти к берегам рек для ловли рыбы, к населённым пунктам, где имеются свалки, в места отдыха, если там в свободном доступе есть продукты. Поэтому не нужно оставлять остатки еды на природе. Вывозить мусор следует своевременно, – пояснили в ведомстве.

Сейчас по всей Бурятии действует особый противопожарный режим, и потому доступ в леса запрещён. Это естественная среда обитания диких животных, в том числе – голодных медведей. Люди, которые забывают о запрете, действуют фактически на свой страх и риск. 
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