В прибрежном районе Бурятии медведь напал на человека

Мужчину увезли в больницу с рваной раной головы и укусами
Жуткий инцидент произошёл утром 2 мая в Прибайкальском районе – в пяти километрах от села Покровка. Около 10 часов утра медведь набросился на человека на лесной деляне.
Мужчину доставили в центральную районную больницу. У него рваная рана головы и укусы правого локтя и груди, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Пострадавшему уже оказали первую помощь и зашили раны. Его жизни ничего не угрожает.
Подробности произошедшего уточняются.
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