В прибрежном районе Бурятии медведь напал на человека





Пострадавшему уже оказали первую помощь и зашили раны. Его жизни ничего не угрожает.



Подробности произошедшего уточняются.



Жуткий инцидент произошёл утром 2 мая в Прибайкальском районе – в пяти километрах от села Покровка. Около 10 часов утра медведь набросился на человека на лесной деляне.Мужчину доставили в центральную районную больницу. У него рваная рана головы и укусы правого локтя и груди, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».