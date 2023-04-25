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Жительница Бурятии не смогла стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале

Жительница Бурятии не смогла стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале
Общество, 
Анжелику Киселёву не спасло зрительское голосование

Недавно уроженка Заиграевского района Бурятии Анжелика Киселёва оказалась на  вокальном конкурсе «Звезда-2023» (возрастное ограничение – 6+), объединившем талантливых исполнителей из всех регионов страны. Отбор на шоу на телеканале «Звезда» девушка прошла минувшей осенью.

- Это первый в моей жизни телевизионный проект. И, если честно, оказаться среди участников для меня – уже победа. Огромная радость и, конечно же, ответственность – представлять свою республику на конкурсе такого масштаба, – писала ранее Анжелика в соцсетях.

Выпуск нового сезона «Звезды» с участием нашей землячки показали на федеральном канале 15 апреля. Выйдя на сцену, она исполнила хит «Не оставляй меня, любимый» группы «Виа Гра». Выступление жюри оценило на 60 баллов из 100. Так, известный композитор и народный артист РФ Максима Дунаевский заявил, что «почувствовал себя в караоке».

- Вот вышла знакомая девушка, взяла микрофон: «Давайте я для вас сейчас спою». Было примерно так. Потому что песня не сделана, она никак не звучит. У вас есть голосок, вы вроде как можете это делать. Но делать это надо, конечно, профессионально, надо этим заниматься, – раскритиковал Дунаевский выступление Анжелики.

 
Дальнейшее участие жительница Бурятии в проекте зависело от итогов зрительского голосования. Оно проходило на сайте «зазвезду.рф» и продолжалось ровно сутки после выхода программы в эфир.

К сожалению, голоса земляков Анжелику не спасли. Зрители отдали предпочтение представительнице Калмыкии Эльгене Цереновой. Именно она стала финалисткой второго выпуска, набрав 26,84% голосов. Киселёва получила 14,1%. Киселёва поблагодарила всех, кто её поддержал, на своей странице во «ВКонтакте». «Спасибо вам, родные!», – отметила она.

Как сообщал «Байкал-Daily», девушка работает руководителем кружка в доме культуры «Зенит» в селе Новая Брянь и репетитором по вокалу в КДЦ «Горняк» в посёлке Татарский ключ. Она ещё в октябре узнала, что прошла кастинг, но, по правилам проекта, эту информацию пришлось хранить в тайне. Рассказать обо всём удалось только после официальной публикации списка участников.
телевидение шоу музыка

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