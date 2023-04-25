Жительница Бурятии не смогла стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале







Как сообщал «Байкал-Daily» , девушка работает руководителем кружка в доме культуры «Зенит» в селе Новая Брянь и репетитором по вокалу в КДЦ «Горняк» в посёлке Татарский ключ. Она ещё в октябре узнала, что прошла кастинг, но, по правилам проекта, эту информацию пришлось хранить в тайне. Рассказать обо всём удалось только после официальной публикации списка участников.

Дальнейшее участие жительница Бурятии в проекте зависело от итогов зрительского голосования. Оно проходило на сайте «зазвезду.рф» и продолжалось ровно сутки после выхода программы в эфир.К сожалению, голоса земляков Анжелику не спасли. Зрители отдали предпочтение представительнице Калмыкии Эльгене Цереновой. Именно она стала финалисткой второго выпуска, набрав 26,84% голосов. Киселёва получила 14,1%. Киселёва поблагодарила всех, кто её поддержал, на своей странице во «ВКонтакте». «Спасибо вам, родные!», – отметила она.