В апреле в Бурятию вернётся зима

На республику скоро обрушится сильный снег





На этой неделе в среднюю полосу России вернётся весна – там потеплеет до +18 градусов. Зато в западной и восточной Сибири, Бурятии и соседнем Забайкалье воцарится зима. Такой прогноз погоды на ближайшие дни в беседе с URA.RU дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.- 18 апреля возвращение зимы ожидается на юге западной и восточной Сибири, а 19-го этот снежный фронт дойдёт до Забайкалья и Бурятии. Будут сильные осадки в виде снега и ветер с порывами до 16-21 метра в секунду, – отметила Людмила Паршина.По её словам, снег с дождями накроет и Дальний Восток. По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 19-го числа, ночная температура будет колебаться от -1 до -6, а местами – от -11 до -16 градусов. Днём воздух прогреется максимум до 0, +5. В северных районах обещают всего -1, -6.