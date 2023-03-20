Молодые сотрудники УФСИН Бурятии приняли присягу









В Улан-Удэ молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы на торжественной церемонии приняли присягу. В ряды УФСИН вступили семь новых сотрудников.- С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний их поздравили заместитель начальника управления Алексей Кочетов и заместители начальников учреждений. Они пожелали новобранцам достойно переносить трудности, с честью нести звание сотрудника уголовно-исполнительной системы и твёрдо помнить слова данной ими клятвы, - сообщили в пресс-службе ведомства.Присягу принимают все поступающие на службу в УФСИН после присвоения специального звания.