Звёзды бурятской оперы вновь споют в опере «Тоска»

Показ состоится 23 марта



23 марта в Бурятском театре оперы и балета вновь покажут оперу «Тоска», сообщили в пресс-службе театра.



События в опере Джакомо Пуччини «Тоска» разворачиваются в 1800 году в Риме вскоре после совершенно неожиданной победы Наполеона в битве при Маренго. Коварный барон Скарпиа, шеф римской полиции, разыскивает сбежавшего из тюрьмы республиканца Цезаре Анджелотти. Подозрения в укрывательстве падают на художника Марио Каварадосси. В центре политических и любовных интриг оказывается известная оперная певица Флория Тоска, возлюбленная Каварадосси. В приму оперного театра тайно влюблён и Скарпиа, решивший избавиться от соперника.



Либретто написано Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по одноимённой драме Викторьена Сарду. Мысль о создании оперы на этот сюжет впервые появилась у Пуччини в 1889 г. В 1895 году он увидел пьесу «Тоска» В. Сарду на сцене. Это было во время гастролей во Флоренции знаменитой французской трагической актрисы Сары Бернар, для которой пьеса и была написана.



На сцене Бурятского театра оперы и балета опера «Тоска» впервые была поставлена режиссером Е. Кончевским в 1950 году и возобновлялась в 1952, 1960, 1964, 1981, 2000 гг.



23 марта зрители увидят знаменитый спектакль в постановке народного артиста России, режиссёра Юрия Лаптева. Премьера состоялась в апреле 2015 года.



«Тоска» была показана в 2016 году на Новой сцене Большого театра России в рамках I всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».



По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, бурятская «Тоска» имела ошеломляющий успех везде, куда Бурятский театр оперы и балета выезжал на гастроли: в Москве, Хабаровске, Иркутске.



Заглавную партию Флории Тоски 23 марта исполнит солистка оперной труппы, лауреат Государственной премии Бурятии Батчимэг Самбуу. Партию художника- вольнодумца - солист Приморской сены Мариинского театра Мэргэн Санданов. Образ коварного Скарпиа воплотит народный артист Бурятии Намхай Мунхзул.



Зрители смогут увидеть и услышать голоса солистов бурятской оперы. В спектакле также принимают участие Максим Санкиров, Галсан Ванданов, Эдуард Жагбаев, Савелий Александров, Чингис Иванов, Дмитрий Барташкин, Данзан Бальжинимаев. Спектакль идёт под симфонический оркестр под руководством Валерия Волчанецкого.





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