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В Бурятии показали, как косули добывают пищу из-под снега

В Бурятии показали, как косули добывают пищу из-под снега
Общество,  Фото:Сергей Красиков
Животные попозировали перед фотокамерой

В Байкальском заповеднике в Бурятии запечатлели, как косули самостоятельно добывают корм из-под снега. Этот процесс снял государственный инспектор Сергей Красиков в заказнике «Алтачейский».

На фотографиях видно, как косули носом откидывали слои снега, доставая пропитание.



Животные тоже заметили инспектора и немного попозировали для снимков. На фотографии попали две симпатичные косули.

 
Справка:

Косуля – парнокопытное животное, представляющее семейство оленевых и род косули. Это дикое животное не отличается крупными размерами и имеет сходство с небольшим, изящным оленем.

Средняя высота в холке — 80 см, длин тела — 1–1,4 м. Морда тупая с большими выпуклыми глазами. Уши, заострённые кверху, составляют чуть больше половины длины черепа.

Задние ноги животного длиннее передних, что обуславливает движение преимущественно скачками, позволяет совершать прыжки высотой более двух и длиной до шести метров, завораживающие своей красотой.

Короткое тело венчает маленький хвостик, практически невидимый из-за густого меха. Когда животное настороже, хвост поднимается и под ним просматривается белое пятно, называемое охотниками зеркалом.
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