В Бурятии показали, как косули добывают пищу из-под снега













В Байкальском заповеднике в Бурятии запечатлели, как косули самостоятельно добывают корм из-под снега. Этот процесс снял государственный инспектор Сергей Красиков в заказнике «Алтачейский».На фотографиях видно, как косули носом откидывали слои снега, доставая пропитание.Животные тоже заметили инспектора и немного попозировали для снимков. На фотографии попали две симпатичные косули.Косуля – парнокопытное животное, представляющее семейство оленевых и род косули. Это дикое животное не отличается крупными размерами и имеет сходство с небольшим, изящным оленем.Средняя высота в холке — 80 см, длин тела — 1–1,4 м. Морда тупая с большими выпуклыми глазами. Уши, заострённые кверху, составляют чуть больше половины длины черепа.Задние ноги животного длиннее передних, что обуславливает движение преимущественно скачками, позволяет совершать прыжки высотой более двух и длиной до шести метров, завораживающие своей красотой.Короткое тело венчает маленький хвостик, практически невидимый из-за густого меха. Когда животное настороже, хвост поднимается и под ним просматривается белое пятно, называемое охотниками зеркалом.