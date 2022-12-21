В Улан-Удэ осуждённую выпустили из СИЗО для встречи с детьми

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мать сводила детей в батутный центр и в кафе



Осуждённая, отбывающая наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в Улан-Удэ, воспользовалась правом выезда за пределы исправительного учреждения для встречи с детьми, не достигшими 14-летнего возраста.



Женщина провела выходной день со своими детьми. Они сходили в батутный центр и посетили детское кафе.



- Дети в восторге. Мама сделала им предновогодний сюрприз, приехав домой и организовав им действительно интересные и насыщенные выходные, - говорит тётя осужденной.



Выезд предоставлен осуждённой на основании статьи 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации за хорошее поведение, активное участие в воспитательных мероприятиях и добросовестное отношение к труду, пояснили в УФСИН по Бурятии.







