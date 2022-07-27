Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

В Осинском районе чествовали юбиляров семейной жизни



Для супругов из муниципального образования «Бурят-Янгуты» в Осинском районе Усть-Ордынского Бурятского округа снова прозвучал марш Мендельсона. Дмитрий Афанасьевич и Галина Георгиевна Назаровы прожили вместе 50 лет, достойно воспитали 2 детей, сейчас помогают детям растить 7 внуков.



Чета поделилась секретом своего семейного счастья, который помог дожить до столь почётной даты, сказав три главных слова: «Любовь, верность и терпение». По заведённой традиции супруги поставили подписи в книге почётных юбиляров Осинского района.



- Дмитрий Афанасьевич и Галина Георгиевна настоящие труженики, общий стаж работы на двоих – 95 лет как на производствах, так и на различных руководящих должностях. Имеют многочисленные награды, - сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.



Сотрудники ЗАГС поздравили супругов с «золотой свадьбой», вручив приветственный адрес от имени службы и цветы, а также приглашение на празднование следующей свадьбы – уже «изумрудной». Также юбиляров поздравили представители администрации Осинского муниципального района, районного совета ветеранов, муниципального образования «Бурят-Янгуты», многочисленные родственники супругов и друзья.

