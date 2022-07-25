«Нечем хвалиться»: Турист «разнёс» отдых на Байкале в Бурятии

«Не советую лететь»,- написал недовольный турист из другого региона в соцсетях
Турист, прилетевший из другого региона, остался недоволен качеством сервиса во время отдыха на Байкале в Бурятии. Своим мнением он поделился в паблике «Аноним 03». Особенно впечатлило отдыхающего отсутствие или низкий уровень туристической инфраструктуры.
- Даже на Алтае не такой колхоз. Не понимаю, как властям региона не стыдно за такое качество сервиса. Людей везут в регион самолётами, а ничего совершенно не сделано для них, - с этих слов начинается длинное сообщение о поездке.
Говоря о самолётах с туристами, вероятно, автор имеет ввиду чартерные рейсы из Москвы, которые пользуются активным спросом. Как сообщал «Байкал-Daily», недавний рейс был заполнен полностью.
- Очень дорогое проживание. Качество совершенно не соответствует цене. Самый дешёвый вариант размещения — это койко-место в деревенском дачном домике, двухместный номер в частном доме в комнате. Дорогой сегмент даже не мониторил. Отсутствие культуры сервиса в заведениях общепита (как в дорогих ресторанах, так и в эконом-кафе). Высокие цены в кафе и ресторанах. Качество не соответствует цене, - продолжил возмущённый турист.
Также он отметил «полное отсутствие какой-либо навигации на маршрутах» и «повсеместную загаженность».
- Людей возят (не организованно!) Туалетов нет. Вообще. Это ужасное зрелище, когда люди вынуждены ходить в туалет в открытом поле прямо на виду у сотен других людей. Некоторые нежные творческие натуры мужского пола из состава нашей семьи испытывали постоянный культурный шок от вида писающих то тут, то там женщин. А с людей берут деньги за такой туризм, - продолжил анонимный автор.
Вероятно, турист также посетил остров Ольхон, где его возмутили грунтовые дороги плохого качества. А также повсеместная грязь и мусор.
- Самые нетронутые красоты можно найти вдалеке от туристических маршрутов, а это значит нужно выезжать за пределы, а это уже нарушение закона и штрафы. Очень далеко ехать, - отметил приезжий.
В завершении он вновь упомянул гостиничные номера на Байкале. Они оставили у него просто неизгладимое впечатление.
- Тесные комнаты, старая мебель, уставшая сантехника, наличие посторонних запахов, плохая шумоизоляция, проблемы с неработающие розетки и жуткие матрасы — такие неприятные сюрпризы поджидают отдыхающих на Байкале. Также не редкость никуда не годный Wi-Fi и неклиентоориентированный персонал. Нечем хвалиться и не советую лететь. За эти же деньги можно в Сочи, Крым, Турцию слетать, - заключил недовольный турист.
В комментариях многие согласились с автором. Кто-то отметил, что «даже буузы уже не те».
Другие же начали отстаивать позицию «меньше народу – больше кислороду» и пожелали туристу «валить на Чёрное море».
«Нечем хвалиться»: Турист «разнёс» отдых на Байкале в Бурятии
Общество, Фото:
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