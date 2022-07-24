Самолёты летают заполненными
Сегодня в Бурятию приземлился очередной туристический чартер из Москвы. По словам генерального директора аэропорта «Байкал», загруженность самолёта была полная: «158/158 пассажиров прилёт и вылет», - написал Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
- Чартерная программа находится под неусыпным контролем Министерства туризма Бурятии. Байкал рулит! – подытожил он.
В этом году чартерная туристическая программа стартовала 2 июля. В 2021 году летняя чартерная программа началась в середине июня. Всего Бурятия приняла 13 чартерных рейсов из Москвы от туроператора TUI Россия.
Чартерные рейсы на Байкал через Бурятии пользуются спросом
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