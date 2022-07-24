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Чартерные рейсы на Байкал через Бурятии пользуются спросом

Чартерные рейсы на Байкал через Бурятии пользуются спросом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Самолёты летают заполненными

Сегодня в Бурятию приземлился очередной туристический чартер из Москвы. По словам генерального директора аэропорта «Байкал», загруженность самолёта была полная: «158/158 пассажиров прилёт и вылет», - написал Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

- Чартерная программа находится под неусыпным контролем Министерства туризма Бурятии. Байкал рулит! – подытожил он.

В этом году чартерная туристическая программа стартовала 2 июля. В 2021 году летняя чартерная программа началась в середине июня. Всего Бурятия приняла 13 чартерных рейсов из Москвы от туроператора TUI Россия. 
Байкал туризм чартерные рейсы

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